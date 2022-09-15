Батрынча поставил на место депутата ПДС: Хватит этой дешёвой пропаганды. Займитесь своими предвыборными обещаниями! (ВИДЕО)

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“Республика Молдова – нейтральная страна, и мы хотим сохранить в ней мир”. Так вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча ответил депутату ПДС Андриану Кептонару, который потребовал от фракции БКС дать оценку “преступной атаке путинской России на Украину”.

В ответной реплике Влад Батрынча посоветовал Андриану Кептонару изучить регламент парламента и впредь высказываться только по входящим в повестку вопросам. Социалист также отметил, что пока этот и другие депутаты ПДС красовались в социальных сетях, представители ПСРМ были в районах, вместе с примарами и советниками приняли сотни тысяч беженцев из Украины и оказали им необходимую помощь.

– Молдова – нейтральная страна, и мы хотим сохранить в ней мир, и мы способствуем этому. То, что происходит в Украине, – это драма, и мы желаем скорейшего мира и диалога, и как можно меньше провокаций и провокаторов. И хватит уже заниматься дешёвой пропагандой на этой очень чувствительной теме. Сконцентрируйтесь на диалоге и мире и выполняйте свои предвыборные обещания. Мы знаем, что вы хорошо умеете общаться с прокурорами, с НАЦ, сводить счёты, но прошу вас не превышать полномочия депутата, – подытожил Батрынча.

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