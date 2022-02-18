Батрынча – послу США: Стадион принадлежит не Санду, не Плахотнюку, а народу! (ВИДЕО)

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После пикета у стен правительства участники акции, члены и сторонники Блока коммунистов и социалистов, отправились к посольству США. Вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча призвал руководство дипмиссии “не брать это “отравленное яблоко”, за которое когда-то голосовал коррумпированный режим Плахотнюка, и которое оставил в силе режим Санду”.

Батрынча напомнил, что при принятии решения о передаче участка бывшего Республиканского стадиона посольству США было допущено множество нарушений, а мнения граждан по этому поводу и вовсе не спросили.

– Ни один гражданин РМ не знает, каковы условия и цена продажи этого участка, являющегося публичной собственностью. А объекты публичной собственности принадлежат не Санду, не Плахотнюку, а народу Республики Молдова! Мы требуем справедливости, прозрачности, уважения прав граждан, соблюдения Конституции! – подчеркнул Батрынча.

Социалист также отметил, что Санду и её команда не построили в стране ни одного учреждения, завода или дома. Закрывать школы, больницы и примарии – вот удел этого режима, добавил он. А продажа Республиканского стадиона – и вовсе попрание закона и Конституции.

– Позавчера Майя Санду встретилась с послом США, и на второй день, даже не пытаясь объяснить ничего публично, правительство принимает такое решение, без прозрачности и цены. Так нельзя управлять страной, не так должно работать Правительство РМ. Это не тот президент, который служит интересам граждан и нации, – добавил Влад Батрынча.

Участники пикета призвали посольство США уважать молдавские законы и народ РМ.

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