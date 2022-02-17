Руководство ПСРМ провело встречу с послом Китая

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Исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер Парламента Республики Молдова Влад Батрынча и член Исполнительного комитета ПСРМ Ольга Чеботарь провели встречу с новым послом Китайской Народной Республики в нашей стране Янем Вэньбином (Yan Wenbin).

Представители ПСРМ рассказали послу КНР о недавних изменениях в руководстве партии и о создании политического блока вместе с Партией коммунистов. Отдельно собеседники рассмотрели текущее состояние дел в молдавско-китайских отношениях. Руководству Китайской Народной Республики была передана искренняя благодарность за большую помощь, оказанную нашей стране за два года пандемии.

– Мы высоко ценим 30-летнее плодотворное сотрудничество с Китаем на всех уровнях, выражаем признательность китайским партнерам за искренний диалог, уважение и открытость. Мы также рассчитываем на реализацию различных социально-экономических, научных, образовательных, культурных и гуманитарных программ с участием Китая. Партия социалистов подтверждает курс на стратегическое партнерство нашей страны с Китайской Народной Республикой, что зафиксировано в новой Политической программе ПСРМ, принятой на съезде партии в декабре прошлого года. В этом контексте Партия социалистов высоко оценила взаимный интерес сторон к подписанию Меморандума о сотрудничестве с Коммунистической партией Китая. Уверены, что межпартийный диалог будет результативным и станет дополнительным стимулом для укрепления стратегического партнерства между Молдовой и Китаем, – подчеркнули в ПСРМ.