Батрынча – послам стран ЕС: Диалог между госучреждениями – лучшее решение

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Вице-председатель Парламента Республики Молдова Влад Батрынча провёл накануне беседу в формате видеоконференции с послами Франции, Германии и Польши в нашей стране. Темами дискуссии стали политическая ситуация в Молдове и перспективы её развития.

Вице-спикер упомянул о политических событиях последнего времени и представил своё видение разрешения конституционного кризиса. Влад Батрынча рассказал о попытках обеспечить диалог между главными государственными учреждениями для поиска цивилизованных юридических решений по выходу из сложившейся ситуации. Он также напомнил, что у действующего парламента есть опыт компромисса, который позволил привнести важные перемены в стране.

Батрынча подчеркнул, что диалог – лучшая альтернатива радикальным мерам, которые могут только усугубить политический кризис, и, как следствие, пандемическую и социально-экономическую ситуацию в РМ.

Представители стран ЕС поблагодарили вице-спикера за обстоятельный рассказ о событиях в Молдове и поздравили его с назначением на должность вице-председателя ПАСЕ. Со своей стороны Влад Батрынча выразил благодарность собеседникам за проявленный к нашей стране интерес, особо отметив, что объективная оценка со стороны европейских партнёров очень важна.

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