Батрынча – Попшою: У вашей госпожи Санду много скелетов в шкафу. Но за политические грехи ответит каждый (ВИДЕО)

Батрынча – Попшою: У вашей госпожи Санду много скелетов в шкафу. Но за политические грехи ответит каждый (ВИДЕО)

“Все мы увидели “потенциал” Майи Санду, когда она тихонечко проголосовала за то, чтобы украденные миллиарды стали частью публичного долга, и вместе с коллегами по правительству тихонечко приняла решение по аэропорту, который был украден у государства. Я не видел ни одного заявления, ни одной пресс-конференции, где она сказала бы: “Я воздерживаюсь от этого”. Об этом депутат ПСРМ Влад Батрынча напомнил во время дебатов представителю ПДС Михаю Попшою. 

– Каждый будет отвечать за свои политические грехи, а у вашей госпожи Майи Санду много скелетов в шкафу. Мы прекрасно знаем, как получали деньги министры правительства Филата, поэтому, когда вы говорите о борьбе с коррупцией, если бы мы не знали, “откуда растут ноги”, мы бы, может быть, вам поверили, а так – нет, – сказал он. 

Влад Батрынча выразил надежду, что те граждане, которые не голосовали в первом туре или выбрали других кандидатов, 15 ноября проголосуют за стабильность и социально-экономическое развитие.

– У вашего кандидата нет потенциала улучшить граждан. Если она победит, за 4 года диаспора удвоится, – подытожил он. 

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