Батрынча – Попшою: Никто не давал вам полномочия делать кого-то людьми первого сорта, а кого-то – второго (ВИДЕО)

Батрынча – Попшою: Никто не давал вам полномочия делать кого-то людьми первого сорта, а кого-то – второго (ВИДЕО)

Депутат ПСРМ жёстко поставил на место во время дебатов представителя ПДС Михая Попшоя.  

– Вы обманываете русскоязычных. Нельзя было приравнять русский язык к иностранному – французскому или немецкому. Вы собственных граждан сделали иностранцами, а потом хотите их голоса. Или ваш коллега, который называет кого-то сепаратистами и запрещает кому-то голосовать. Вы всё время даёте характеристики людям: кто-то хороший, а кто-то – нет. Вам никто не давал полномочия делать кого-то людьми первого сорта, а кого-то – второго, – сказал он. 

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