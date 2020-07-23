Батрынча – Попшою: Нельзя быть “немножко беременными” (ВИДЕО)

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“Нельзя быть “немножко беременными”. Если вы против Канду и Шора, нельзя с ними голосовать и нельзя пользоваться их услугами”. Об этом заявил вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча представителю ПДС Михаю Попшою в рамках передачи на частном телеканале.

Батрынча отметил, что подобными действиями “АКУМ” реабилитирует Андриана Канду и Илана Шора.

– С кем вы хотите проевропейское правительство? С Канду и с Шором? Вместе с ППДП у вас 26 мандатов. Правительство может быть функциональным при 51+. То есть, остальные у Канду и Шора. Вы действительно настолько наивны, что думаете, что они вам предоставят эти голоса безусловно? Вы их реабилитируете, – сказал социалист.

Депутат ПСРМ отметил, что выходом из сложившейся ситуации являются досрочные парламентские выборы, однако именно “АКУМ” сейчас предпринимает попытки сохранить состав законодательного органа в существующем ныне виде.

– Вы даете Канду и Шору дополнительное время в парламенте. Вместо того, чтобы распустить его, мы продлеваем их политическую жизнь, – подчеркнул Батрынча.

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