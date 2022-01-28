Батрынча – Попшою: Граждане вынуждены платить за ваши геополитические игрища (ВИДЕО)

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ПДС участвует в геополитических игрищах, а платить за это вынуждены граждане. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил вице-спикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча, обращаясь к Михаю Попшою.

– Сегодня ваши коллеги уже пугают людей войной. Это делают госпожа Санду, госпожа Гаврилица. Вы идёте по какой-то геополитической эскалации вместо того, чтобы спокойно как нейтральное государство искать удобные и выгодные для граждан условия, – подчеркнул Батрынча.

Социалист добавил, что “у нас большие сомнения, что переговорный процесс представителей руководства Молдовы с “Газпромом” был качественным. Было много противоречивых заявлений, в том числе о том, что у Спыну не было на это мандата”. Батрынча выразил уверенность в том, что непрофессионализм и неопытность переговорщиков, а также участие руководства Молдовы в различных сомнительных платформах и мероприятиях в конечном итоге и привели к такой высокой цене на газ.

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