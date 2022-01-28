Батрынча – Попшою: Что вам мешает отправить ЛДПМ-овцев из НАРЭ в отставку? (ВИДЕО)

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“Почему вы не трогаете НАРЭ, которое уже не первый год крутит-мутит с тарифами, в котором сидят бывшие ЛДПМ-овцы?”. Этот вопрос вице-спикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча задал представителю ПДС Михаю Попшою. Социалист отметил, что именно Национальное агентство по регулированию в энергетике, за отставку которого в прошлом году высказались депутаты, но которое так и осталось на своих местах, сегодня задним числом увеличило тарифы на газ и тепловую энергию.

– Это абсолютный правовой беспредел. Это, безусловно, юридическое нарушение, нарушение всех норм. Мы обжалуем это в суде, – сказал Батрынча.

Социалист добавил, что сейчас, когда у ПДС вся полнота власти, искать виновных в своих провалах она не имеет права.

– Вы сейчас ищете виноватых – как тогда, когда были в оппозиции. Но вы у власти, у вас вся полнота власти. Дайте результаты – хоть какие-то! – сказал он.

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