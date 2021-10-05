Батрынча: Период захваченного государства в стиле Плахотнюка возвращается

Происходящее в Генеральной прокуратуре не имеет ничего общего с правовым государством, а является политической расправой. Об этом на своей странице в соцсети пишет вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча.

– Период захваченного государства в стиле Владимира Плахотнюка возвращается. А как могло быть иначе, если исполнители те же люди, которые преданно служили тому режиму? – отметил Батрынча.

Социалист выразил уверенность в том, что действия властей будут осуждены и в Молдове, и партнёрами нашей страны.

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