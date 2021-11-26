Батрынча – ПДС: Вы сокращаете число пенсионеров, чтобы увеличить пенсию тем, кто до неё доживёт (ВИДЕО)

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Только 6 из 10 мужчин в Республике Молдова доживают до 62 лет, а после повышения пенсионного возраста этот показатель станет ещё меньше. Об этом с парламентской трибуны заявил вице-спикер парламента, социалист Влад Батрынча. Он отметил, что проводимая ПДС политика ничего общего с социальной не имеет.

– Вы сокращаете число пенсионеров, чтобы увеличить пенсию тем, кто до неё доживёт. Вы ничего не даёте от государства, а просто распределяете деньги пенсионеров путём их сокращения. Это и есть ваша социальная политика? Нет, это либеральная политика – выживает сильнейший. Ничего общего с социальной политикой она не имеет, – сказал он.

Батрынча также добавил, что принятое решение бьёт и по женщинам.

– Зачем вы приняли Стамбульскую конвенцию, если сегодня ваша “защита” женщин налицо? – подчеркнул социалист.

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