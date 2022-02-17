Батрынча: ПДС превратила госструктуры в филиалы партии и содержит их за счёт средств граждан (ВИДЕО)

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Впервые в парламентской практике в повестку заседаний законодательного органа не включают ни один проект оппозиции, представляющей треть населения страны. Об этом на брифинге для прессы заявил вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча после того как парламентское большинство отклонило сегодня все инициативы фракции Блока коммунистов и социалистов. Батрынча осудил то, что вместо помощи гражданам пропрезидентская партия направляет госсредства на поддержку учреждений, ставших филиалами ПДС.

Так, ПДС не поддержала предложения о проведении слушаний с участием премьера, министров и других ответственных лиц по вопросам: роста цен, нарушения положения закона о 50%-ной квоте молдавских товаров в магазинах, скандального заявления Санду о возможном военном наступлении, остановленной ради проезда правительственного кортежа “скорой”, в которой был пациент, вечеринки прокуроров в разгар пандемии. Кроме того, парламентское большинство выступило против включения в повестку собственного обещания о введении нулевой ставки на реинвестируемую прибыль, против повышения студенческих стипендий и поддержки детей войны и других социально уязвимых категорий.

– Этот парламент уже становится опасным. Для них нет социальных проблем, нет транспарентности, нет настоящих слушаний, оппозицию лишили права выдвигать социальные инициативы. Ни один социальный проект не может попасть в повестку заседания. Вместо этого мы видим только шоу, – сказал Батрынча.

Социалист добавил, что “на студентов, пенсионеров, врачей денег нет, а сотни миллионов и даже миллиарды леев для новых министерств, Госканцелярии, СИБ, Службы госохраны и других госструктур, ставших филиалами партии, находят”. Влад Батрынча также назвал циничной так называемую помощь правительства гражданам, отметив, что руководство страны берёт эти деньги из карманов самих людей.

– Нынешняя власть живёт в воображаемом мире, – подытожил он.

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