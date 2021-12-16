Батрынча: ПДС повторяет захват юстиции в стране времён режима Плахотнюка (ВИДЕО)

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Вице-стикер парламента, депутат БКС Влад Батрынча призывает всех политических деятелей, министра юстиции, главу профильной комиссии и других, к ответственности, соблюден правовых норм и восстановлению порядка в Генпрокуратуре. Об этом Батрынча заявил с парламентской трибуны, комментируя отрицательное заключение Венецианской комиссии на проект поправок в Закон «О прокуратуре», принятых ПДС в августе этого года.

⁃ Ещё раз обозначу нашу позицию: те, кто нарушил закон, должны за это ответить. Венецианская комиссия чётко дала понять, что средства и цель не оправдывают нарушений закона. Незаконно смещённый генпрокурор должен быть восстановлен в должности, а закон, который был изменён в спешке, должен быть пересмотрен. Юстиция в РМ должна строго соответствовать международным нормам, – сказал он.

Социалист добавил, что в страну вернулись практики времён Плахотнюка, когда некоторые люди «рисовали» доносы в Апелляционную палату, КС, суды для возбуждения уголовных дел.

⁃ Сегодня видим ту же тенденцию, только это делают другие люди, в том числе из прокуратуры, те, кто видит для себя возможность восстановиться в этой системе, продвинуть себя. Это одиозные личности, которые раньше были замешаны в политических делах. Так юстиция не вершится: это более сложный и долгий процесс, где есть определенные нормы, стандарты и принципы. А их несоблюдение снова приводит нас к захвату юстиции. Этого нельзя допустить, и мы сегодня предложили рабочей группе пересмотреть Закон «О прокуратуре», чтобы РМ вернулась в правовое поле, а прокуратура не зависела от политики, – подытожил он.

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