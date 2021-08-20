Батрынча – ПДС: Почему вы боитесь называть имена участников “кражи века”? (ВИДЕО)

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“Кража века” стала возможной “благодаря” вмешательству определённых политиков и изменению законодательства. Она была хорошо спланирована тогдашним правительством и некоторыми политическими деятелями в парламенте, включая лидеров отдельных партий. Об этом с парламентской трибуны заявил Влад Батрынча. Он обратил внимание на то, как из дискурсов представителей нынешней власти внезапно пропали имена тех, кто участвовал в этом преступлении.

– Вы уже не говорите о “простых премьер-министрах”, упаси Бог, не упоминаете Нацбанк, имена бывшего и нынешнего губернаторов. Наблюдается “избирательность” в этом вопросе. Честно ли это по отношению к гражданам? Безусловно, нет. Пока мы протестовали из-за этой кражи, кто-то сидел в мягких креслах, в том числе, в правительстве. Но у каждого преступления есть свои действующие лица. Однако одних мы называем, а про других “забываем”, – сказал Батрынча.

Он также отметил, что если “преследуется цель отставки только одного человека, мы никогда не доберёмся до правды”.

– Рекомендую вам не превращаться в ЛДПМ-2. Постройте нечто новое. И не бойтесь называть имена тех, кто участвовал в этом преступлении, – подытожил Влад Батрынча.

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