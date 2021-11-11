Батрынча – ПДС: От власти до оппозиции всего один шаг

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Именно правые партии закрыли оппозиционный телеканал НИТ, проводили обыски у журналистов и вводили цензуру. Сегодня ПДС продолжает эту практику. Об этом с парламентской трибуны заявил вице-спикер Влад Батрынча. Политической местью и опасным прецедентом он назвал предложение ПДС не поддержать ежегодный отчёт Совета по аудиовизуалу, что позволит большинству отправить его членов в отставку.

– Это политическая месть, а вы называете это восстановлением справедливости. Какой справедливости, какой менеджмент вы установите в этом учреждении, откуда вы возьмёте профессионалов, как будете применять санкции? Как будет выглядеть этот рай в СМИ с аффилированными вам журналистами и финансированием через третьи лица определённых медиа? – отметил социалист.

Батрынча предупредил: сегодняшнее решение большинства будет иметь необратимые последствия.

– Это опасный прецедент. Хочу, чтобы вы осознали, что вы власть, вы уже не оппозиция, и как власть вы должны нести ответственность перед гражданами за каждое своё решение. Власть временна. От власти до оппозиции всего один шаг, – подытожил он.

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