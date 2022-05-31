Батрынча: ПДС обещала гражданам хорошую жизнь, но на деле борется с ними

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Власти не готовы признавать, что Молдова стала лидером в Европе и по инфляции, и по бедности, и не намерены изменить хотя бы что-то, заявил на акции протеста исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Они тратят миллионы леев из госбюджета на собственный комфорт, на министерства, поездки, а на рядовых граждан у них ничего нет, ни одного лея, ни одного бана. И вместо того, чтобы решать проблемы, они ведут борьбу с собственным народом, с оппозицией, которая их критикует. Но когда они захотят, чтобы мы замолчали, мы будем их критиковать ещё больше, – сказал социалист.

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