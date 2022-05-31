Батрынча: ПДС обещала гражданам хорошую жизнь, но на деле борется с ними

Батрынча: ПДС обещала гражданам хорошую жизнь, но на деле борется с ними

Власти не готовы признавать, что Молдова стала лидером в Европе и по инфляции, и по бедности, и не намерены изменить хотя бы что-то, заявил на акции протеста исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Они тратят миллионы леев из госбюджета на собственный комфорт, на министерства, поездки, а на рядовых граждан у них ничего нет, ни одного лея, ни одного бана. И вместо того, чтобы решать проблемы, они ведут борьбу с собственным народом, с оппозицией, которая их критикует. Но когда они захотят, чтобы мы замолчали, мы будем их критиковать ещё больше, – сказал социалист. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md