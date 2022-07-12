Батрынча – ПДС: Не забывайте, что от власти до оппозиции всего один шаг

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Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча прокомментировал в социальных сетях итоги года правления власти ПДС. По его мнению, вчера партия “Действие и солидарность” упустила последнюю возможность представить искренний, объективный и достойный отчёт, признать собственные ошибки и созданные ими же проблемы, признать, что они выдвинули слабое и непрофессиональное партийное правительство, премьер-министра, который выступает с банальными и нелепыми заявлениями, а также извиниться перед гражданами, которые с трудом расплачиваются за некомпетентность и наглость кабинета министров.

ПДС также следовало бы извиниться перед за то разочарование, которое они вызвали у людей, считает социалист. Однако, отмечает он, в свойственном им стиле, полном высокомерия и презрения, представители власти злобно обрушились на оппозицию, соцопросы, а в итоге – на граждан.

– Естественно, что те, кто победил на выборах благодаря ненависти и истерии, сегодня используют те же методы. Иначе они не могут. Виноваты все вокруг, но только не они – те, кто контролирует президентуру, парламент, правительство, юстицию, Конституционный суд, телевидение, ЦИК и т.д. У них есть всё. Единственное, чего не хватало ПДС за год пребывания в должности, так это зеркала. Именно в зеркале они найдут причину проблем, утраты доверия граждан. Может, в зеркале заметят ещё одну вещь. От любви до ненависти, от власти до оппозиции – один шаг, – подытожил Влад Батрынча.

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