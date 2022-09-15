Батрынча – ПДС: Не забывайте, что от власти до оппозиции всего один шаг (ВИДЕО)

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Вместо того чтобы консолидировать всё общество и весь политический класс в условиях беспрецедентного кризиса, руководство Молдовы в лице партии “Действие и солидарность” устраивает дешёвые шоу и решило расправиться с главной оппозиционной партией в стране – ПСРМ. Жители страны стали свидетелями избирательного правосудия, тогда как истинные воры и коррупционеры продолжают находиться на свободе. Об этом на открытии осенней сессии парламента заявил вице-спикер законодательного органа, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

– Ни один лей из украденного миллиарда не был возвращён в страну, а реформа юстиции превратилась в телевизионное шоу, – подчеркнул он.

Социалист перечислил и другие “достижения” власти, включая реформу высшего образования в Молдове.

– Почему вы позволяете себе роскошь создавать десятки новых рабочих мест в министерствах, а на сохранение университетов денег не находите? – возмутился Влад Батрынча.

Он добавил, что все реформы должны обсуждаться с обществом и с теми, кого они касаются, что они должны приводить к повышению уровня жизни, а “если так, как сейчас, будет продолжаться и дальше, от демократии в стране ничего не останется”.

– А что касается оппозиции – рекомендуем вам радикально изменить отношение и прекратить эти низкие атаки и попытки блокировать деятельность оппозиции. Вы считаете, что вам это позволительно, потому что вы власть. Но от власти до оппозиции, как известно, один шаг. Должны быть какие-то правила, красные линии, за которые нельзя переступать, иначе ситуация ещё больше деградирует, а последствия будут очень жестокими, – подытожил он.

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