Батрынча: ПДС не хочет и слышать о Законе “О постоянном нейтралитете РМ” (ВИДЕО)

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ПДС не хочет и слышать о предложенном оппозицией Законе “О постоянном нейтралитете”. Руководство страны не видит необходимости в его принятии, отметил в рамках программы на частном телеканале исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча.

– Более того, ни один из госчиновников РМ не попытался получить в ООН признание нейтралитета РМ. Эта норма сознательно и преступно игнорируется. Либо они этого не делают по глупости, либо целенаправленно. А современный мир и события показывают, что нам нейтралитет нужен, это наш “зонтик”, – сказал он.

Батрынча добавил, что оппозиция всё равно будет добиваться принятия этого закона.

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