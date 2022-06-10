Батрынча: ПДС наступает на те же грабли, что и Плахотнюк (ВИДЕО)

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С приходом к власти ПДС в Молдову вернулись практики времён Владимира Плахотнюка. Нынешняя власть стремится контролировать юстицию и государственные учреждения, отметил в рамках передачи “Главный вопрос” вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Он добавил, что конкурсы на замещение вакантных должностей симулируются, а посты в итоге занимают выдвиженцы ПДС.

– Вместо того чтобы решать многочисленные проблемы страны, запускают “охоту на ведьм”, ищут внутреннего, внешнего врага, пытаются оправдать отсутствие результатов чьими-то “происками”, – сказал Батрынча.

Социалист добавил, что даже во времена Плахотнюка не было столь массового преследования оппозиции, как сейчас, когда ведутся попытки уголовного преследования большинства депутатов, и в нарушение всех норм задерживают экс-президента Игоря Додона. Напомнил Батрынча и о делах Александра Стояногло и Марчела Ченушэ.

– Юстиция работает по заказу. Ощущается влияние центральных властей, причём это носит более массовый характер, чем во времена Плахотнюка. Инакомыслие преследуется по политическим мотивам. Всё это – наспех состряпанные дела, которые не выдерживают никакой юридической критики, допускаются очень грубые ошибки и промахи. Это мощнейшая кампания по запугиванию не только оппозиции, но и простых людей. Власть наступает на те же идеологические грабли, – подчеркнул он.

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