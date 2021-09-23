Батрынча – ПДС: Мы видим, каких “профессионалов” вы сажаете в тёплые кресла (ВИДЕО)

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Вице-спикер парламента, депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча подверг жёсткой критике решение правительства ПДС увеличить число министерств, а также назначение на высокие государственные должности приближённых к правящей партии людей. “Это и есть ваши “хорошие времена”?” – спросил депутатов партии “Действие и солидарность” Батрынча.

– Вы меняете Закон “О заработной плате”, увеличиваете число министерств, усаживаете больше начальников в тёплые кресла. Это и есть “хорошие времена”, это забота о людях? С таким подходом в новом парламенте у вас будет меньше депутатов, – сказал Батрынча.

Депутат БКС также напомнил представителям ПДС, что когда-то они обещали, что в здании президентуры будет общественная библиотека, однако это обещание исполнено не было, а расходы на его содержание растут, хотя гражданам было сказано об обратном.

– Вы не должны были увеличивать число министерств. Нужно было улучшить качество менеджмента. Что касается профессионалов – мы видим, какие “подготовленные” кадры вы приводите на госдолжности и как устраиваете на высокие посты только приближённых к вам людей, – подытожил он.

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