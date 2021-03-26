Батрынча – ПДС: Кто вам сказал, что правительство – это партийная “тусовка”? (ВИДЕО)

Батрынча – ПДС: Кто вам сказал, что правительство – это партийная “тусовка”? (ВИДЕО)

Вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча подверг жёсткой критике поведение партии “Действие и солидарность”.  

– Если вы серьёзно говорите о борьбе с пандемией, кризисом, почему не предложили профессионалов в составе этого правительства? Кто вам сказал, что Конституцией предусмотрено, что это “тусовка” партии, что всю партию можно вывести на правительственную трибуну? – сказал он. 

Батрынча выразил уверенность, что заявления представителей ПДС о якобы готовности взять на себя ответственность за ситуацию в стране – ложь, так как они прекрасно понимают, что тем самым поставили бы под угрозу свой рейтинг.

– Очевидно, что нет желания брать ответственность, нет желания назначать правительство. Так и скажите, что хотите досрочных выборов, а это всё – шоу, цирк. Хочу на это посмотреть – как вы организуете выборы в июне, и какой у вас тогда будет рейтинг, – подытожил социалист. 

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