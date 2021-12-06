Батрынча – ПДС и Санду: Вы обманули более 300 тысяч пенсионеров. Позор!

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ПДС и Майя Санду пришли к власти обманным путём. Об этом заявил вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча после того, как парламентское большинство приняло решение увеличить пенсионный возраст до 63 лет как для женщин, так и для мужчин.

⁃ Вы обещали лучшую жизнь и вот какой «красивый» подарок преподнесли перед праздниками – повышение пенсионного возраста. И это в ситуации, когда лишь 6 из 10 мужчин доживают до 62 лет. Вместо реформ, более высоких пенсий, они повышают пенсионный возраст, – сказал Батрынча.

Социалист добавил, что власти не ищут деньги для увеличения размера выплат, однако при этом не отказывают в повышении собственных зарплат.

⁃ На пенсионеров денег нет, на учителей нет, а на ведомства есть. Вы обманщики. Госпожа Санду, вы обманули более 300 тысяч пенсионеров! – подытожил он.

Напомним, сегодня парламентское большинство приняло решение об увеличении пенсионного возраста. Фракция БКС заблокировала трибуну, а впоследствии в знак протеста покинула заседание.

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