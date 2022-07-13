Батрынча: ПДС хочет внедрить опасную реформу, которая может привести к фальсификации результатов выборов (ВИДЕО)

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ПДС намерена осуществить ещё одну нетранспарентную и опасную реформу, которая может привести к фальсификации результатов выборов. Об этом на брифинге для прессы заявил вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Речь идёт, отметил он, о внесении поправок в Кодекс о выборах. Они предусматривают введение электронного голосования и двухдневные выборы – не в воскресенье, как было до сих пор, а в пятницу и в субботу.

Говоря об электронном голосовании, Батрынча отметил, что неясно, как будет обеспечена его безопасность в контексте возможных кибератак. Социалист подчеркнул, что многие европейские страны отказались от этой идеи именно по этой причине.

Влад Батрынча также добавил, что власти хотят сократить число членов Центральной избирательной комиссии до 7, исключив из её состава представителей оппозиции. Предлагать кандидатуры членов ЦИК будут президентура (2 представителя), правительство (2 представителя), парламент (2 человека) и Высший совет магистратуры (один человек).

– Есть риск, что у нас будет ЦИК, состоящий исключительно из представителей правящей партии. Все 7 членов, делегированных единственной политической силой. Это очень опасно. Вместо того чтобы обеспечить прозрачность деятельности ЦИК, кто-то хочет её монополизировать, что поставит под вопрос результаты будущих выборов и создаст предпосылки для их фальсификации, – считает Батрынча.

Социалист назвал и другие предлагаемые нововведения, отметив, что они не были обсуждены ни с экспертами, ни с представителями гражданского общества.

– Мы сделаем всё возможное, чтобы эта реформа не состоялась. Любые нововведения должны обсуждаться и координироваться. А эти реформы, которые осуществляются под столом, создают большие риски, что может привести к фальсификации результатов выборов. Молдова маленькая страна, у нас функциональная избирательная система, к которой привыкли люди, эта система представительна, и её нужно сохранить для следующих выборов, – подытожил Влад Батрынча.

На момент выхода публикации представители ПДС данные заявления не прокомментировали.

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