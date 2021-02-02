Батрынча: Парламент примет новый Закон о функционировании языков (ВИДЕО)

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Партия социалистов разработает и зарегистрирует в парламенте новый проект Закона о функционировании языков на территории нашей страны, который консолидирует общество и предоставит равные права всем без исключения гражданам Молдовы. Об этом на пресс-конференции заявили депутаты ПСРМ. Они отметили, что вследствие скандального решения КС доступ представителей национальных меньшинств к государственным услугам, информации и юстиции, качественным образованию и медицине был ограничен.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча рассказал, что в рамках своего визита в Брюссель довёл вердикт Конституционного суда до сведения генерального секретаря Совета Европы, отметив, что права всех граждан нашей страны соблюдаются только на бумаге, тогда как в реальности ситуация обстоит иначе.

– Во всех цивилизованных странах языковая проблема давно была решена. Гражданам этих государств предоставлены равные права, вне зависимости от языка общения и национальности. У нас же кто-то снова и снова пытается изобрести велосипед, – сказал Батрынча.

Социалист напомнил, что принятый в конце прошлого года Закон о функционировании языков на территории РМ всецело соответствовал всем рекомендациям и нормам. Отмена документа возмутила жителей всей страны, о чём свидетельствуют многочисленные протесты, прошедшие на прошлой неделе в большинстве районов республики. Граждане требуют соблюдения их прав, а потому социалисты разработают и внесут в законодательный орган новый проект закона, заверил депутат ПСРМ.

– В феврале Парламент РМ рассмотрит новый проект Закона о функционировании языков. В пятницу состоится круглый стол на эту тему с участием представителей национальных меньшинств и экспертов, после которого будет принято окончательное решение по поводу формы этого документа. Но парламент однозначно примет новый закон, который будет гарантировать равные права всем гражданам. В нём будет чётко прописан статус русского языка, который используется доброй частью населения. Они тоже наши граждане, они платят налоги, и их права так же важны, как и права других. Нам нужны такие механизмы, которые консолидируют общество и положат конец стерильным декларациям, разделяющим общество, – подытожил он.

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