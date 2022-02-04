Батрынча осудил избирательное правосудие ПДС: Закон един для всех!

– Мы всегда выступали за законодательный запрет политической миграции депутатов. Люди голосуют за партии, команды, платформы и доктрины. Политический трасеизм — это предательство, и оно должно наказываться. Но нас беспокоит ряд вопросов. Парламентское большинство Плахотнюка обеспечили почти 40 перебежчиков. Почему юстиция ПДС дала время (фору) и информацию 15 депутатам от ЛДПМ, которые перешли в парламентское большинство Плахотнюка на тех же условиях, что и депутаты-коммунисты? Чтобы бывшие коллеги могли перепрятать наличные деньги и навести порядок в сейфах и декларациях? Тудор Делиу и Мария Чобану неоднократно заявляли о подкупе депутатов ЛДПМ. Почему вместе с депутатами ЛДПМ были «помилованы» депутаты-либералы, покинувшие Гимпу на тех же условиях? Может быть, потому что с ПДС сегодня работают многие бывшие либерал-демократы? Одни – в парламенте. Другие – в президентуре и правительстве, в министерствах. В НАРЭ. Они по-прежнему коллеги, друзья, люди из одного теста. Двойные стандарты. Избирательное правосудие ПДС. Дешёвое шоу на фоне роста цен на хлеб. Перед законом все должны быть равны. Закон один для всех, – подчеркнул Батрынча.