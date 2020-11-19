Батрынча осадил Реницэ: У вас нет никакого морального права поучать других (ВИДЕО)

Вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча жёстко поставил на место на заседании парламента представителя ППДП Юрия Реницэ.

– Если вы случайно стали депутатом парламента, довожу до вашего сведения, что существуют Конституция и регламент, которые нужно соблюдать. Советуем вас ознакомиться с этими документами. А до тех пор избавьтесь от привычки поучать других – у вас для этого нет никакого морального права. Послом вы стали благодаря фальсификации, но в парламенте ещё действует закон, – сказал Батрынча.