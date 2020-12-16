Батрынча – оппозиции: Вы одновременно требуете, чтобы правительство ушло в отставку и чтобы оно нашло деньги для аграриев. Где логика? (ВИДЕО)

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Требование оппозиции о немедленной отставке правительства Кику лишено логики. Об этом депутат ПСРМ Влад Батрынча заявил на брифинге на прессы.

– Вы требуете, чтобы правительство сейчас же ушло в отставку, и, в то же время, чтобы нашли деньги для аграриев. Все специалисты и не только знают, что средства можно изыскать совместно с правительством, а когда его нет, найти их невозможно. Вы же предлагаете немедленную отставку и одновременно требуете найти для аграриев деньги. Это, по меньшей мере, лишено логики, но это ваше дело, – сказал он.

Напомним, сегодня депутаты ПДС и ППДП зарегистрировали инициативу о выдвижении вотума недоверия кабинету министров.

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