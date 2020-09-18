Батрынча – оппозиции: Прежде чем критиковать, расскажите, что сами сделали (ВИДЕО)

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Правительство Майи Санду не выдвинуло ни единой инициативы в поддержку пенсионеров. Не было и социальных предложений, которые касались бы инвалидов, многодетных семей и других уязвимых категорий граждан. Об этом в рамках пресс-конференции заявил вице-председатель Парламента РМ, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Более того, отметил он, все инициативы ПСРМ в этом направлении всякий раз категорично отклонялись тогдашними партнерами по коалиции.

– Находясь в коалиции с коллегами из блока “АКУМ”, мы предлагали им для одобрения наши инициативы, касающиеся пенсий, пособий и так далее. Но ответ был всегда один: “Денег нет!”, – рассказал депутат.

Он отметил, что правительство Кику сумело найти средства для финансирования социальных проектов, несмотря на кризис, вызванный пандемией. Помощь оказывается пенсионерам, фермерам, экономическим агентам, сферам здравоохранения и образования.

Влад Батрынча призвал оппозицию не сеять хаос, а также выступать не только с критикой, но и с конкретными предложениями.

– Люди устали от всей этой ситуации, когда правые угрожают, когда делают все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию. Почему, находясь в правительстве, они закрывали школы, ликвидировали медицинские лаборатории, а сегодня граждане из нескольких районов, чтобы сдать анализы, должны ехать в столицу на общественном транспорте, чтобы пройти тестирование, часто в частных лабораториях? Прежде чем кого-то критиковать, расскажите, что вы сами сделали, – подытожил он.