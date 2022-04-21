Батрынча обвинил Генпрокуратуру в политических играх: Вернули миллиард, разобрались с бандитами, а теперь взялись за оппозицию! (ВИДЕО)

Батрынча обвинил Генпрокуратуру в политических играх: Вернули миллиард, разобрались с бандитами, а теперь взялись за оппозицию! (ВИДЕО)

“Генеральная прокуратура успешно завершила все резонансные дела, разобралась с бандитами, восстановила порядок в государстве, а теперь решила взяться за оппозицию”. Так вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча прокомментировал просьбу ГП о снятии иммунитета с депутата ПСРМ Раду Мудряка. Вопрос был поднят на сегодняшнем заседании парламента. 

– Думаю, это “героический поступок”, доказательство храбрости, высокого профессионализма, как и в случае с Марчелом Ченушэ…То, что делает сегодня эта группировка в прокуратуре, в один прекрасный день обязательно будет расценено как политические игры. Сегодня, во время режима ЧП, когда мы обеспечиваем мир, спокойствие в РМ, принимаем беженцев, делаем всё для сохранения стабильности, вы устраиваете игры для дестабилизации ситуации в Молдове, – сказал Батрынча. 

По инициативе фракции БКС в заседании парламента была взята получасовая пауза, во время которой будут проведены консультации.

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