Батрынча обратил внимание представителя ОБСЕ на игнорирование интересов нацменьшинств властями

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Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-председатель парламента Влад Батрынча провёл встречу со старшим политическим советником Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Натальей Миримановой.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся отношений между центральными органами власти Республики Молдова и АТО Гагаузия, а также сегодняшнее положение национальных меньшинств в стране: украинцев, болгар, русских, румын, ромов и других. Вице-спикер отметил, что на сегодняшний день до 30% членов ПСРМ составляют представители национальных меньшинств.

Влад Батрынча заявил о наличии стабильного диалога с главами национальных общин и представителями различных национальностей и передал представителю ОБСЕ озабоченность Партии социалистов игнорированием их интересов со стороны сегодняшних властей.

Отдельно стороны затронули планы правительства де-факто ликвидировать Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, что вызывает тревогу у болгарской диаспоры в Молдове и гражданского общества, признающего первостепенность сохранения культуры и национальной самобытности этнических меньшинств.

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