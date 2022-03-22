Батрынча объяснил, почему нужно принять Закон “О постоянном нейтралитете РМ” (ВИДЕО)

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Вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ подчеркнул, что нужно прекратить фривольную интерпретацию понятия “нейтралитет Молдовы”, а закрепить законодательно данную норму и прописать механизмы, инструменты и обязанности властей по её защите.

Отвечая на реплику представителей власти о том, что РМ не нужен отдельный Закон “О постоянном нейтралитете”, так как он и так уже закреплён в Высшем законе страны, Влад Батрынча отметил, что в Конституции закреплены многие нормы и принципы, однако существуют Уголовный, Гражданский кодексы и сотни других законов, которые непосредственно делают эти нормы функциональными. Так, считают социалисты, должно быть и с нейтралитетом.

– А что значит нейтралитет для правительства, что он значит для МИДЕИ, для Министерства обороны, что он значит в некоторых международных миссиях, где участвует Молдова? Все эти вещи мы и предлагаем раскрыть и закрепить в конкретном Законе “О постоянном нейтралитете РМ”, так, чтобы эта норма стала транспарентной и работоспособной, чтобы её не интерпретировали фривольно, как это происходит сейчас, – объяснил Батрынча.

Напомним, ранее фракция БКС предложила парламентскому большинству принять Закон “О постоянном нейтралитете РМ”.

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