Батрынча об “успехах” власти: Психически нестабильный министр здравоохранения, полная антисанитария при вакцинации (ВИДЕО)

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Психически нестабильный министр здравоохранения, который не может ответить на элементарные вопросы депутатов, и полная антисанитария при вакцинации, “как в Средневековье”. Такими “успехами”, по мнению вице-спикера, депутата БКС Влада Батрынчи может “похвастать” нынешняя власть.

Он обвинил правящее большинство в тоталитарном стиле работы, отметив, что ПДС не принимает ни одну инициативу оппозиции. Батрынча призвал спикера проявлять уважение к каждому депутату, который представляет в парламенте интересы всех граждан страны.

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