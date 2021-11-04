Батрынча об “успехах” власти: Психически нестабильный министр здравоохранения, полная антисанитария при вакцинации (ВИДЕО)

Батрынча об “успехах” власти: Психически нестабильный министр здравоохранения, полная антисанитария при вакцинации (ВИДЕО)

Психически нестабильный министр здравоохранения, который не может ответить на элементарные вопросы депутатов, и полная антисанитария при вакцинации, “как в Средневековье”. Такими “успехами”, по мнению вице-спикера, депутата БКС Влада Батрынчи может “похвастать” нынешняя власть. 

Он обвинил правящее большинство в тоталитарном стиле работы, отметив, что ПДС не принимает ни одну инициативу оппозиции. Батрынча призвал спикера проявлять уважение к каждому депутату, который представляет в парламенте интересы всех граждан страны.

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