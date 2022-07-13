Батрынча об итогах первого года правления ПДС: “Хорошие времена” остались на бумаге (ВИДЕО)

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Разочарование – так можно охарактеризовать первый год правления ПДС, считает исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча. Он отмечает, что партия “Действие и солидарность” пришла к власти благодаря “оторванным от реальности” обещаниям и массовым манипуляциям, однако “хорошие времена” остались на бумаге и в телевизионных студиях, а люди стали жить гораздо хуже.

Влад Батрынча говорит что одна из главных проблем действующей власти – это кадровая политика. У ПДС просто нет профессионалов, которые смогли бы решить все существующие в стране проблемы, констатирует социалист.

– Мы видим, что они оторваны от реальности. Власть живёт в одном мире, люди – в другом. Нетранспарентные решения, реформы, принимаемые “под столом”. Отсутствие хоть какого-либо видения решения проблем, – сказал он.

Батрынча также подчеркнул, что власти всецело сосредоточились на внешней политике, игнорируя внутреннюю ситуацию в Молдове. Социалист считает безответственным то, что все свои ошибки руководство страны списывает на конфликт в Украине и мировой кризис.

– Понятно, что кризисы, но на то и нужна власть, чтобы находить выходы из них. Мы же слышим только оправдания. Война в Украине оказалась для них “спасательным кругом” – этим они оправдывают своё “ничегонеделание” и то, почему люди живут всё хуже. Но это спекуляции, они просто прячутся за этим, чтобы не отвечать на вопросы оппозиции и граждан, – констатировал исполнительный секретарь ПСРМ.

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