Батрынча о заключении Венецианской комиссии: “Чёрная метка” власти и КС

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Парламентское большинство должно как можно скорее учесть рекомендации Венецианской комиссии, изменить Закон “О прокуратуре” и обеспечить независимость Генеральной прокуратуры. Об этом в рамках передачи на “НТВ Молдова” заявил вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча. Он отметил, что вынесенное ВК заключение является чрезвычайно жёстким, а его игнорирование приведёт к изоляции нашей страны на международном уровне.

Батрынча также назвал вердикт Венецианской комиссии “жёлтой карточкой” как для парламентского большинства, которое инициировало и утвердило поправки в Закон “О прокуратуре”, так и для судей КС, которые закрыли глаза на эти отклонения.

– Это самое жёсткое заключение Венецианской комиссии за все 30 лет независимости РМ. И КС получил “чёрную метку” от партнёров, экспертов Совета Европы. Принятые парламентом решения являются сугубо политическими и создают инструменты контроля над прокуратурой. Республика Молдова рискует оказаться изолированной и наказанной, потому что сейчас мы не говорим о структурах Европейского союза, а о структурах Европы, которые устанавливают правовые принципы для всего континента, – сказал социалист.

Батрынча добавил, что поправки в Закон “О прокуратуре” были приняты с целью установления политического контроля над Генеральной прокуратурой, а изменение состава Высшего совета прокуроров создало предпосылки для отстранения от должности генерального прокурора Александра Стояногло, пишет ipn.md.

– Выводы Венецианской комиссии предельно ясны, Закон “О прокуратуре” должен быть пересмотрен как можно скорее, следует восстановить независимость прокуратуры, адекватный состав ВСП, вернув в его состав генерального прокурора, – подчеркнул депутат.

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