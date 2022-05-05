Батрынча о заявлениях спикера Верховной Рады: Жёстко осуждаем и требуем объяснений! (ВИДЕО)

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Жители Молдовы не хотят войны. Они хотят жить в мире и благосостоянии, отметил на брифинге для прессы вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Он жёстко осудил заявления спикера Верховной Рады Украины, сделанные после встречи с Игорем Гросу, назвав их скандальными и противоречащими чаяниям граждан РМ.

– Мы глубоко возмущены и обеспокоены заявлениями председателя Верховной Рады. Требуем чётких объяснений от председателя парламента Игоря Гросу и от всего руководства РМ. Что значит “переброска военной техники” и как Молдова может участвовать в этих откровенно военных и опасных действиях, которые нарушают Конституцию и противоречат чаяниям большинства граждан РМ? – отметил Батрынча.

Социалист добавил, что молдавский народ продолжит помогать украинским беженцам, однако подобные заявления украинских чиновников недопустимы. Он также осудил молчание МИДЕИ.

– Когда надо, оно вызывает послов, а тут же – полное молчание. Кто-то изменил Конституцию? Когда мы предложили принять Закон “О постоянном нейтралитете”, нам ответили: “Не надо, нейтралитет и так прописан в Конституции”. Значит, так представители власти понимают “нейтралитет”.



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