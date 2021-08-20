Батрынча о заявлении Гаврилицы: С таким подходом в Молдове выживут только “хорошие люди”

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“Если цены растут – растёт и экономика. А мы не должны останавливать экономику”. С таким заявлением накануне выступила премьер-министр Наталья Гаврилица. Данная декларация вызвала вопросы у депутата Блока коммунистов и социалистов, вице-спикера Влада Батрынчи.

– Интересная у новоиспечённого премьер-министра логика. С таким подходом в Молдове выживут только “хорошие люди”. После обесценивания лея, покупательской способности населения можно и дать по 2 тысячи леев пенсии. И если хлеба нет, то шоу – хватает, – отметил он на своей странице в соцсети.

Ранее Наталья Гаврилица признала, что предвыборное обещание ПДС и Майи Санду о повышении минимальной пенсии до 2 тысяч леев может обернуться повышением цен.

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