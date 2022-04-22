Батрынча о судьбе Республиканского стадиона: Результаты референдума не смогут проигнорировать ни власть, ни посольство США (ВИДЕО)

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После спровоцированного в четверг в парламенте “кипиша” ПДС в спешке ратифицировала в первом чтении соглашение о передаче участка бывшего Республиканского стадиона посольству США для строительства нового офиса дипмиссии. Социалисты обжалуют это решение в суде, отметил в рамках передачи “Тема” на “Первом в Молдове” исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча. Кроме того, он рассказал, как обстоит ситуация с инициированной социалистами процедурой проведения референдума по этому вопросу.

– Инициативная группа зарегистрирована. Сегодня были поданы документы в ЦИК, группа должна получить подписные листы. Референдум – это очень серьёзный инструмент, который не может игнорировать ни власть, ни посольство США, – сказал Батрынча.

Напомним, фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва инициировала проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона. Социалисты настаивают на том, что только граждане вправе решать, что должно быть на этом месте.

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