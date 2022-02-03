Батрынча о просьбе Йоханниса признать молдавский язык несуществующим: Исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела Молдовы

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“Некоторые румынские политики занимаются политиканством, историческим реваншизмом и вмешательством в суверенные дела Молдовы”. Так в интервью газете “Взгляд” вице-спикер парламента Влад Батрынча прокомментировал просьбу Клауса Йоханниса к Владимиру Зеленскому признать молдавский язык несуществующим.

– Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдовы обсуждают президенты соседних стран, – отметил вице-спикер парламента республики от Партии социалистов, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча.

Он напомнил, что молдавский язык закреплён в высшем законе – Конституции страны, а 2 февраля исполнилось 664 года с момента основания молдавской государственности.

– На протяжении веков языком общения был молдавский. Молдова оказала серьёзное влияние на историю: воевала с Османской империей, защищала православную церковь, создала самобытную культуру, – рассказал Батрынча. – А Румыния как государство образовалась во второй половине XIX века. Какой логический вывод напрашивается? То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела нашей страны.

В среду состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского, в ходе которого румынский лидер попросил коллегу признать молдавский язык несуществующим.

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