Батрынча о “проевропейских” кандидатах: Ради собственных амбиций готовы поджечь страну

Подведём итог?

Слишком много эмоций. Истерика. Паника. Агрессия. Дискриминация граждан и их откровенное запугивание.

Эти люди называют себя “европейцами”. Но ради своих политических амбиций они готовы поджечь и страну. Снова граждан страны ведут “стенка на стенку”. Причём тех, у кого другие взгляды, оскорбляют, на них нападают, и даже не признают право людей голосовать.

Уверен, что многие, кто в воскресенье не вышел на голосование, или голосовал за других кандидатов… Увидели и поняли многое.

Да, накопилась усталость, есть претензии, и, наверняка, этому есть объективные причины.

Но оставаться в стороне не получится. И решение придётся принимать.

Либо поддержать хаос, кризис и коллапс в стране, экономике, медицине и социалке. Либо выйти и проголосовать правильно. Ответственно. Рационально.

Спасибо почти полумиллиону граждан, которые, несмотря на грязные технологии и манипуляции поддержали Игоря Додона, и нас, его команду.

Сто тысяч человек вышло и в нашем городе, Кишиневе. И я уверен, что во втором туре нас будет гораздо больше и мы обязательно победим, потому что так будет правильно! Я верю в кишинёвцев! В то, что и в столице, и в республике продолжатся правильные проекты, а жизнь людей будет становиться лучше.