Батрынча о праздновании Дня Победы: Это был народный плебисцит. Люди сплотились и показали, что думают о властях и их запретах (ВИДЕО)

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Депутаты, проголосовавшие за “псевдозакон” о запрете Георгиевской ленты, понимают, что совершили большую ошибку. Вчера они получили обратный ожидаемому эффект, отметил в рамках передачи “Тема” на “Первом в Молдове” исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер Влад Батрынча.

– Вчера они увидели, что в ответ на запугивания, на все попытки удержать людей дома, граждан вышло ещё больше. Пожалуй, то, что произошло вчера в Кишинёве, можно назвать народным плебисцитом, когда люди продемонстрировали через вот такую форму своеобразного референдума своё отношение к попыткам навязать им какие-то идеологические, пропагандистские штаммы. Люди показали, что думают о власти, которая обещала демократию, а на самом деле занимается ограничением прав и свобод людей. С нашей точки зрения, они должны провести очень серьёзную работу над ошибками и больше не пытаться действовать путём каких-то запретов. РМ – это отдельное государство, у которого должен быть свой подход ко всему, к любому процессу. Мы не должны искать для себя каких-то однобоких примеров, мы должны руководствоваться своим путём, запросами своего общества, своей истории, и мы должны принимать законы, которые уникальны для РМ, которые будут поддерживаться и соблюдаться гражданами, а законы, которые лишь провоцируют граждан, – опасны, – подчеркнул он.

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