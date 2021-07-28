Батрынча о правлении Санду и ПДС: “Зрелищ” будет много. Хлеба не будет

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Несмотря на полноту власти, ПДС продолжает вести себя как оппозиция. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. Он подчеркнул, что деятельность партии “Действие и солидарность” даже после победы на выборах по-прежнему сводится лишь к лозунгам. Батрынча уверен, что конкретных дел граждане так и не дождутся, а Майя Санду и ПДС найдут кого обвинить в этом.

В этом контексте Батрынча сравнил ситуацию в Молдове с соседней Украиной, где за Владимира Зеленского в 2019 году проголосовало 70% населения.

– Сегодня его рейтинг – 15%. Победив на выборах, он взял под контроль КС, привёл к роспуску парламента и получил большинство в Раде. Сегодня их рейтинг полностью обрушен. Жизнь лучше не стала, цены стали выше. Уверен, что и у нас результатов во внутренней политике и экономике не будет, и обязательно найдут виноватых. Санду найдёт внутреннего врага, виновного в её неудачах, и будет заниматься геополитикой. “Зрелищ” будет много, хлеба не будет, – считает депутат.

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