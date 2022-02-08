Батрынча о правительстве ПДС: Провалы по всем направлениям. После этой власти останутся руины

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Власти демонстрируют полный провал по всем направлениям. Об этом заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча в эфире частного телеканала.

– Они запутались: то контракт с “Газпромом” хороший, то россияне на них давят. И везде так. Они говорят, что денег нет, но тут же повышают расходы на министерства и чиновников. А о людях кто подумает? – возмутился Батрынча.

Социалист также отметил, что “Майя Санду превратилась в президента Украины. Вместо того чтобы кормить людей, она их пугает”.

– После этой власти останутся руины. Нам нужно консолидировать все политические силы, чтобы восстановить страну, – сказал он.

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