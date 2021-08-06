Батрынча о правительстве Гаврилицы: Никакой конкретики, только бурные, продолжающиеся аплодисменты, как на XX съезде КПСС (ВИДЕО)

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В программе правительства Натальи Гаврилицы напрочь отсутствует конкретика. Нет цифр и решений, а сам документ больше напоминает предвыборную платформу. Об этом заявил вице-председатель Парламента РМ, депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.

– Кампания закончилась. Вы должны предоставить цифры, решения, откуда взять деньги на те щедрые обещания, которые вы дали гражданам. Но, к сожалению, слишком много деклараций и бурные, продолжающиеся аплодисменты, как на XX съезде КПСС, – сказал он.

Батрынча также обратил внимание на то, что это первое правительство, в котором будет целых 4 вице-премьер-министра.

– Ситуация сложная, и, вместо того, чтобы экономить, вы, наоборот, увеличиваете растраты…У вас есть опыт оптимизации бюджетных средств, школ, медицинских пунктов. Закрытие одной сельской школы подразумевает экономию 50-100 тысяч леев. А сколько стоит создание новых министерств? Уже август, если вы создадите эти новые министерства, кто будет исполнять бюджет, кто будет отвечать за использование бюджетных денег? Вопросов очень много. Вы рискуете наступить на собственные грабли, – добавил депутат.

Избранник подчеркнул, что в красивых речах нового кабмина не нашлось места для таких важных вопросов, как: возвращение аэропорта и Джурджулештского порта, Республиканского стадиона, отмены Закона о миллиарде и т.д. В заключение Влад Батрынча призвал представителей ПДС спуститься с небес на землю и перейти от заявлений к конкретным делам.

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