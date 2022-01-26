Батрынча о поведении властей: Безответственно и постыдно!

Вице-спикер, депутат БКС возмущён отсутствием реакции руководства страны на очередной зарегистрированный вчера антирекорд – более 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Влад Батрынча отмечает, что несмотря на плачевную ситуацию, никто не берёт ответственность ни за неё, ни за свой провал, никто не констатирует “обвал” системы и никто не подаёт в отставку.
– Единственные реакции – в телевизионных студиях. Противоречивые заявления. Поиск виновных и врагов, внешних и внутренних. Угрозы войны. Виноват кто угодно, только не наши дорогие правители, не “хорошие люди”. Безответственно и постыдно! – написал Батрынча на своей странице в соцсети.
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