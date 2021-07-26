Батрынча о поведении ПДС: Издевательство! Люди ждут от вас действий, а не речей! (ВИДЕО)

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Регламент законодательного органа и юридические процедуры были грубо нарушены депутатами партии “Действие и солидарность”, а сегодняшнее заседание парламента превратилось в произнесение Майей Санду предвыборной речи с трибуны с лозунгами и воззваниями. Об этом заявил Влад Батрынча. Он подчеркнул, что представители ПДС, направо и налево раздававшие обещания людям в предвыборной кампании и обещавшие активно работать для их исполнения, фактически обманули ожидания граждан.

– Правые, радующиеся, что они выиграли выборы, обещали, что мы будем работать без отдыха, без отпуска, что повестка будет обширной. Сегодня, спустя 15 дней после выборов, вся наша фракция пришла на заседание, чтобы перейти к тем законам, принятия которых ждёт вся страна, и посмотреть, как исполняются красивые обещания из предвыборной кампании. Но из дискурса президента мы не услышали ничего конкретного, – сказал Батрынча.

Социалист назвал случившееся издевательством, в том числе над гражданами, которые ждут не речей, а действий.

– Всё, предвыборная кампания закончилась. Граждане, которые голосовали за этот парламент, ждут реализации обещаний: роста пенсий, зарплат, инвестиций. Но люди, которые обещали плодотворную работу, говорят, что они к ней не готовы. Что они делят, что им нужно решить, какие инструкции получить? Если бы мы знали, что это заседание обернётся потерей времени, мы бы не стали участвовать в этом издевательстве, – сказал он.

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