Батрынча о переносе заседания парламента по инициативе ПДС: Ребята просто не договорились, как будут делить функции

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Учредительное заседание Парламента РМ превратилось в “бенефис Майи Санду”. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил депутат от Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. Он уверен, что перенос заседания на четверг по инициативе ПДС связан с тем, что “ребята просто не договорились, как будут делить функции”.

– Они не решили, кто должен руководить фракцией, кто уйдёт в правительство, кто останется в парламенте. У них не было кадровых решений. В оппозиции они были “очень дружными”, а во власти не могут поделить функции. Кто-то хочет стать министром, кто-то хочет руководить парламентом, – сказал Батрынча, отметив, что в ПДС есть по 3-4 претендента на каждое министерство.

Социалист также отметил, что в понедельник партия “Действие и солидарность” продемонстрировала всем отсутствие организованности и дисциплины.

– А если этого нет, как они будут выполнять обещанное людям, как будут решать проблемы страны, если они не могут элементарно учредить фракцию и выбрать руководство? – добавил он.

Напомним, по требованию ПДС в понедельник в заседании парламента была взята пауза. Депутаты снова соберутся завтра, 29 июля, в 10.00.

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