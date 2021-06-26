Батрынча о ПДС: Какие «хорошие времена»?! Они уничтожат то, что ещё осталось

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«Запускаем хорошие времена!», – таков лозунг ПДС на этих выборах. Но могут ли люди из команды Филата-Санду запустить что-либо позитивное? Неужели это обещание Санду, данное МВФ, сократить число примарий с 900 до 200? Или массовое закрытие школ, вызвавшее умирание сёл? Или это долговое ярмо, которое они усиленно вешают на шею молдавского народа? Этими вопросами задался исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча на встрече с жителями Новых Анен.

– Какие «хорошие времена»?! Ничего нас не ждёт. Они уничтожат то, что ещё осталось, что ещё дышит в этой стране. Так что либо мы поднимаемся и отстаиваем Молдову, либо её не станет. Мы с вами сможем объединить страну и построить сильную Молдову. Для этого не надо голосовать 11 июля за абы кого. Этих «абы кого» давно пора поставить на место. Мы здесь не ради Воронина и Додона, а для того, чтобы мы могли у себя дома жить по-человечески. Это очень важно. Без вас нам не справиться! – сказал Батрынча, обращаясь к гражданам.

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