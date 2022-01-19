Батрынча о новом антирекорде по ковиду: Те, кто кричали о “коллапсе” при 100 случаях в день, сегодня молчат

Вчера в Молдове был зарегистрирован антирекорд новых выявленных случаев коронавируса за всё время пандемии – 2681 заболевший за сутки. Однако Министерство здравоохранения, правительство и президент молчат. Последняя – потому что это, как всегда, “не в её компетенции”, отмечает на своей странице в соцсети вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

– Это те люди, которые кричали о коллапсе и падении системы, когда у нас не было и 100 случаев в день. Те, кто использовали пандемию и недовольство людей в электорально-пропагандистских целях, сегодня молчат. Я уже даже не говорю о некомпетентности и плохом управлении общественными делами. Некоторые из них дошли до грани лицемерия, говоря о “стабилизации” ситуации. Даже хвастались воображаемыми результатами. Безответственно. Подло. Осудительно. Это поведение должно быть наказано. Хотя бы отставками, – написал он.