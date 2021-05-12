Батрынча о голосовании в Приднестровье: Мы обеспечим всем равный доступ к избирательному процессу (ВИДЕО)

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Политические деятели, которые рассчитывают и в этот раз помешать голосованию жителей Приднестровья, получат жёсткий отпор. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Социалист подчеркнул, что граждане Молдовы, живущие на левом берегу Днестра, имеют такое же право участвовать в выборах, как и представители молдавской диаспоры за границей. Дискриминация, добавил он, недопустима.

– Какой-то фашиствующий феномен: вот эти граждане хорошие, а вот эти – плохие. А судьи кто? Кто дал право судить, какой гражданин РМ “правильный избиратель”, а какой – “неправильный”? Уверен, что мы, социалисты, сумеем обеспечить равный доступ к избирательному процессу всем нашим гражданам, независимо от того, где они находятся, – добавил он.

Напомним, на президентских выборах представители ПДС и лично врио председателя данной партии Игорь Гросу активно препятствовали голосованию жителей Приднестровья.

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